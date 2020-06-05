Краснодарскому краю выделены 290 миллионов рублей на "мусорную" реформу

5 Июнь 2020 2020-06-05T16:27:13+03:00

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Кубань получит из федерального бюджета 29 миллионов рублей для поддержки региональных операторов. Об этом на рабочем совещании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Это деньги, которые просили регоператоры на погашение кредитов и выплаты заработной платы, - заявил он. - Правительство одобрило нашу заявку, деньги получены.

Данный транш самый крупный среди регионов Южного федерального округа. Во время кризиса эти деньги помогут предприятиям удержаться на плаву. Платежеспособность населения за коммунальные услуги сильно упала. И это непосредственно отражается на них.

Напомним, 170 миллионов рублей было выделено на рекультивацию мусорных свалок из региональной казны. Это планируется сделать в семи муниципалитетах. Эти меры позволят Краснодарскому краю претендовать на участие в нацпроекте "Экология" и 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU