2020-06-05T16:27:13+03:00
Общество

Краснодарскому краю выделены 290 миллионов рублей на "мусорную" реформу

Деньги поступят из госказны
Ева МУР@kp_kuban
Поделиться:
Деньги направят на поддержание предприятий-мусоросборщиковДеньги направят на поддержание предприятий-мусоросборщиков
Изменить размер текста:

Кубань получит из федерального бюджета 29 миллионов рублей для поддержки региональных операторов. Об этом на рабочем совещании сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

- Это деньги, которые просили регоператоры на погашение кредитов и выплаты заработной платы, - заявил он. - Правительство одобрило нашу заявку, деньги получены.

Данный транш самый крупный среди регионов Южного федерального округа. Во время кризиса эти деньги помогут предприятиям удержаться на плаву. Платежеспособность населения за коммунальные услуги сильно упала. И это непосредственно отражается на них.

Напомним, 170 миллионов рублей было выделено на рекультивацию мусорных свалок из региональной казны. Это планируется сделать в семи муниципалитетах. Эти меры позволят Краснодарскому краю претендовать на участие в нацпроекте "Экология" и 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вениамин Кондратьев поздравил выпускников с окончанием школы
Обманул на 19 миллионов: На Кубани директор предприятия заявила на предпринимателя
В Сочи создан субтропический научный центр РАН
На Кубани депутат, работавший директором школы, пойдет под суд за 10 преступлений
«Синдром Винни Пуха» : жительница Сочи застряла в оконной решетке, пытаясь пробраться в свою квартиру
Краснодарскому краю выделены 290 миллионов рублей на "мусорную" реформу
Банк УРАЛСИБ запустил акцию «7% CASHBACK для бизнес-карт УРАЛСИБА»
Скорая перевернулась при столкновении в центре Краснодара
ВТБ начинает выпуск экокарты и запускает геймификацию по очистке водоемов
Водитель, сбежавший от полицейских под Анапой, оказался преступником
Более 55 тысяч клиентов подтвердили в ВТБ-Онлайн учетную запись на «Госуслугах»
В Сочи около 8500 школьников отмечают последний звонок дистанционно
Из аэропорта Краснодара в обсерваторы отправили 53 человека
Работа найдется всем!
Официальный аккаунт мэра Геленджика сломали неизвестные
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 5 июня скончалась 45-летняя женщина
Кубанские медики получили новое оборудование для лечения сердечно-сосудистых заболеваний
В Сочи мальчик застрял в ливневке
Кубанский полицейский спас жизнь сочинцу, у которого в дороге заболело сердце
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года: среди заболевших 95-летний пациент
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 5 июня 2020 года увеличилось на 83 человека
В Краснодаре представили Генплан развития города
В Сочи иномарка сбила молодого человека на пешеходном переходе
Семь тысяч кубанцев получили матпомощь в размере 3 тысяч рублей
В центре Сочи восстанавливают дорогу после мощного оползня
В Сочи приступили к ремонту подвесного моста через одноименную реку
Погода в Краснодарском крае 6 и 7 июня: синоптики обещают до 32 градусов тепла