2020-06-05T16:29:06+03:00
Общество

«Синдром Винни Пуха» : жительница Сочи застряла в оконной решетке, пытаясь пробраться в свою квартиру

На выручку пришлось звать спасателей МЧС
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи спасатели помогли женщине,застрявшей в оконной решетке. Фото ЮРПСО МЧС РоссииВ Сочи спасатели помогли женщине,застрявшей в оконной решетке. Фото ЮРПСО МЧС России
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Днем 5 июня 34-летняя жительница дома на улице Севастопольской в центре Сочи, придя домой, попыталась было открыть входную дверь в квартиру на первом этаже своим ключом — но не тут-то было. Замок заело и он все никак не хотел открываться.

Владелица квартиры в своих попытках попасть-таки внутрь, наконец решила прибегнуть к более радикальному методу.

Дама попыталась оказаться дома, протиснувшись между оконной решеткой и стеной строения. Однако, неудача постигла ее и здесь. В узком проеме между решеткой и стеной женщина застряла наглухо, не имея ни малейшей возможности продвинуться ни вперед, ни назад.

Она принялась громко взывать о помощи, и сердобольные соседи вызвали на место происшествия спасателей МЧС.

- Прибыв к месту вызова, спасатели ЮРПСО МЧС России при помощи гидравлических ножниц раскусили и отогнули прутья решетки, после чего деблокировали пострадавшую. Также сотрудники МЧС помогли женщине открыть неисправную входную дверь,- рассказали в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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