На Кубани депутат, работавший директором школы, пойдет под суд за 10 преступлений

5 Июнь 2020 2020-06-05T17:07:51+03:00

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В Горячем Ключе в суд направили уголовное дело сразу по 10 эпизодам. На скамье подсудимых - бывшая директор местной школы. В процессе расследования уголовного дела женщина вынуждена была сложить с себя и полномочия депутата горсовета.

Под пристальное внимание следствия она попала, когда прокурорская проверка внезапно выявила кадровые махинации. Выяснилось, что директор школы принимала на работу людей, которые числились в штате лишь формально. Ни педагоги, ни вспомогательный персонал обязанности свои не выполнял. Зато директор и депутат богатела, начисляя зарплату им, а фактически - себе.

- Таким образом она заработала 14 миллионов рублей, - пояснили "КП" - Кубань" в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Позже каждый из эпизодов были задокументированы оперативниками УФСБ по краю.

Во время следствия обвиняемая сложила с себя полномочия депутата и была уволена с директорской должности. За целый перечень экономических и должностных преступлений она может сесть в тюрьму.

ИСТОЧНИК KP.RU