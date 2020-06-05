2020-06-05T18:30:14+03:00
Происшествия

Обманул на 19 миллионов: На Кубани директор предприятия заявила на предпринимателя

Возбуждено уголовное дело
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Если вину предпринимателя признают, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.Если вину предпринимателя признают, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.
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В конце марта в полицию поступило заявление от руководителя предприятия, занимающегося оптовой торговлей в станице Тбилисской. Правоохранителям женщина объяснила, что ее обманул предприниматель.

Как оказалось, организация заключила договор с крестьянско-фермерским хозяйством, которое выращивает зерновые культуры в поселке Восход.

- Мы заплатили деньги за товар, но поставку товара так и не дождались, - рассказывала директор предприятия, намекая на обман.

В итоге правоохранители организовали проверку.

- По факту неисполнения договорных обязательств на сумму более 19 миллионов рублей было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», - уточняет «Комсомольской правде» - Кубань» источник в правоохранительных органах.

В случае, если вину предпринимателя признают, ему грозит тюремное заключение на срок до 10 лет.

Стоит сказать, у самого предпринимателя с финансами в последнее время, похоже, проблемы. Согласно базе данных УФССП по Краснодарскому краю, бизнесмен серьезно задолжал. С февраля на нем висит 40 тысяч налога. А еще за ним «числятся» задолженности на сумму более 2 миллионов рублей - в большинстве случаев предприниматель забыл расплатиться с банками. Более того, приставы уже наложили арест на некоторое его имущество, если он не начнет погашать задолженность.

ИСТОЧНИК KP.RU

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