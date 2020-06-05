2020-06-05T18:33:05+03:00
Общество

Вениамин Кондратьев поздравил выпускников с окончанием школы

Глава Кубани обратился к ним с пожеланиями
Ева МУР@kp_kuban
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Вениамин КондратьевВениамин Кондратьев
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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поздравил выпускников с окончанием школы и пожелал успешной сдачи экзаменов.

- 9-ти и 11-классники сегодня прощаются со школой. Это был непростой год, но они справились с трудностями, - написал губернатор на своей странице в соцсети.

Вениамин Кондратьев пожелал каждому школьнику найти свой путь, свою профессию в этой жизни, чтобы быть полезными региону и его жителям.

В этом году пороги кубанских школ переступили более 24 тысяч одиннадцатиклассников и около 63 тысяч девятиклассников.

Напомним, с 13 апреля школы Кубани аз-за угрозы распространения коронавируса перешли на дистанционное обучение. Последняя, четвертая, четверть проходила для них на удаленке. Кроме того, в связи с эпидемией 9-классникам не придется сдавать итоговый аттестационный экзамен, а выпускникам перенесли ЕГЭ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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