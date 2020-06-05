2020-06-05T21:55:26+03:00
Коронавирус Covid-19

Суд счел решение о карантине на Кубани законным

И отказал в удовлетворении исков против такого решения
Ева МУР@kp_kuban
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Истцам отказали в требованияхИстцам отказали в требованияхФото: Алексей БУЛАТОВ
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Признать незаконным решение властей объявить в регионе карантин требовали сразу пять истцов. Они настаивали, что соответствующие постановления в Краснодарском крае, вызванные борьбой с коронавирусом, незаконны. Тем самым якобы были нарушены их права на труд, свободу передвижения и даже на вероисповедание. Однако инстанция сочла эти аргументы неубедительными.

- Суд не усмотрел противоречий действующему законодательству в представленных истцами документах, - сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда по окончании процесса.

Таким образом, в удовлетворении исков было отказано.

Напомним, карантин в Краснодарском крае был введен 31 марта в связи с угрозой распространения коронавируса. После этого передвигаться по территории края и между городами и станицами стало запрещено. Въезд и выезд из населенных пунктов контролировалось сотрудниками ДПС и осуществлялся только по пропускам. Более того, некоторые запреты сохраняются и вплоть до 21 июня. Часть предприятий, организаций и заведений не возобновили свою работу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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