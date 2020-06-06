Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года: среди заболевших - двое детей

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:08:12+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года

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На Кубани по-прежнему выявляют новые случаи заболевания коронавирусом. За последние сутки число зараженных выросло на 81. C начала пандемии зарегистриовано 4312 случаев.

Как сообщает оперштаб Краснодарского края, инфекция подтвердилась у 24 мужчин и 57 женщин. Среди заболевших - двое подростков. Кавказском районе COVID-19 обнаружен у двух школьников 14-ти лет.

Новые случаи зафиксированы в 21 муниципалитете. В кубанской столице заразились 16 человек. Кроме того, 15 новых заболевших выявлено в Тихорецком районе, 10 - в Кавказском.

- В Белореченском районе - 6 инфицированных, в Апшеронском и Гулькевичском - по пять, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе Кубани. - В Сочи и Курганинском районе – по 4 человека с подтвержденным COVID-19.

В Кореновском и Усть-Лабинском районах, а также в Новороссийске - по два.

- В Геленджике, Ленинградском, Темрюкском, Щербиновском, Славянском, Динском, Крымском, Выселковском, Лабинском, Павловском районах - по одному случаю заражения коронавирусом, - добавляют в оперштабе региона.

Число пациентов, которые справляются с инфекцией и успешно выздоравливают, уже увеличилось до 3235. Из них за последние сутки вылечились 126 человек.

- 27 человек по-прежнему остаются в тяжелом состоянии на ИВЛ, – отметили в минздраве края. - Два пациента – на ЭКМО в краевой больнице №1.

ИСТОЧНИК KP.RU