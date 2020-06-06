Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года увеличилось на 81 человек

6 Июнь 2020 2020-06-06T10:44:38+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 6 июня 2020 года Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперштаб озвучил новое число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года

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В Краснодарском крае продолжают регистрировать заболевших COVID-19. Но все же, отмечают эпидемиологи, постепенно интенсивность инфицирования снижается. По данным на 6 июня, в регионе число заболевших коронавирусом выросло еще на 81 человек. Общее количество инфицированных на Кубани составляет 4312 человек.

За последние сутки в России выявлен 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них больше трети не имели клинических проявлений болезни.

- Зафиксировано 197 летальных исходов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе. - За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что в одной из краснодарских больниц, в которых лечат коронавирусных больных, скончалась 45-летняя пациентка. Заболела женщина еще 1 мая. Температура повысилась до 38 градусов, вслед за этим появился кашель. При обследовании в медучреждении выяснилось, что у госпитализированной пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.

ИСТОЧНИК KP.RU