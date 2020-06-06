Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 6 июня 2020 года увеличилось на 81 человек
В Краснодарском крае продолжают регистрировать заболевших COVID-19. Но все же, отмечают эпидемиологи, постепенно интенсивность инфицирования снижается. По данным на 6 июня, в регионе число заболевших коронавирусом выросло еще на 81 человек. Общее количество инфицированных на Кубани составляет 4312 человек.
За последние сутки в России выявлен 8 855 новых случаев коронавируса в 84 регионах. Из них больше трети не имели клинических проявлений болезни.
- Зафиксировано 197 летальных исходов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе. - За сутки в России полностью выздоровело 8 708 человек.
Напомним, ранее сообщалось, что в одной из краснодарских больниц, в которых лечат коронавирусных больных, скончалась 45-летняя пациентка. Заболела женщина еще 1 мая. Температура повысилась до 38 градусов, вслед за этим появился кашель. При обследовании в медучреждении выяснилось, что у госпитализированной пневмония, острая сердечно-сосудистая и дыхательная недостаточность.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Карантин в Краснодарском крае-2020»