В Витязево гостевой дом принимал туристов, несмотря на карантин
На территории Краснодарского края продлили карантинные меры до 21 июня. Многие ограничительные меры остаются, в частности спецпропуска между муниципалитетами и масочный режим. Оставили запрет и на работу гостиниц. На побережье разрешили открыться только санаториям, имеющим лицензии и выполнившим все требования Роспотребнадзора.
Правда, один из бизнесменов в Витязево закрыл глаза на запрет и разрешал туристам заселяться в номера.
- Во время проверки специалисты выявили гостевой дом, который принимал постояльцев, несмотря на ограничительные меры, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Комиссия вызвала сотрудников правоохранительных органов.
Увидев сотрудников в форме, хозяин поспешил скрыться. Но его присутствие особо и не понадобилось. Полиция взяла объяснения с постояльцев.
- Сейчас проводится оценка деятельности гостевого дома, - добавляют в администрации края.
Его владельцу грозит штраф. Но не исключено, что хозяину гостевого дома не разрешат открыться до конца лета.
ИСТОЧНИК KP.RU
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