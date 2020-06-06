В Витязево гостевой дом принимал туристов, несмотря на карантин

6 Июнь 2020 2020-06-06T08:41:01+03:00

Изменить размер текста: A A

На территории Краснодарского края продлили карантинные меры до 21 июня. Многие ограничительные меры остаются, в частности спецпропуска между муниципалитетами и масочный режим. Оставили запрет и на работу гостиниц. На побережье разрешили открыться только санаториям, имеющим лицензии и выполнившим все требования Роспотребнадзора.

Правда, один из бизнесменов в Витязево закрыл глаза на запрет и разрешал туристам заселяться в номера.

- Во время проверки специалисты выявили гостевой дом, который принимал постояльцев, несмотря на ограничительные меры, - рассказывают «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона. - Комиссия вызвала сотрудников правоохранительных органов.

Увидев сотрудников в форме, хозяин поспешил скрыться. Но его присутствие особо и не понадобилось. Полиция взяла объяснения с постояльцев.

- Сейчас проводится оценка деятельности гостевого дома, - добавляют в администрации края.

Его владельцу грозит штраф. Но не исключено, что хозяину гостевого дома не разрешат открыться до конца лета.

ИСТОЧНИК KP.RU