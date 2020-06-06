В горах Сочи с 8 июня разрешат прогулки

6 Июнь 2020 2020-06-06T23:03:53+03:00

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Отличные новости для тех, кто с нетерпением ждет возможности подняться в горы. С 8 июня «Роза Хутор» разрешает прогулки.

- Мы запустим канатные дороги до Розы Пик, центра «Активный отдых», тропы «Озерный траверс», «Йети Тропа», B-One, - сообщает «Комсомольской правде» - Кубань» администрация горного курорта. - Приобрести билеты можно будет в кассах курорта.

8 июня также станет доступна Тропа Здоровья и набережная в Розе Долине. Там, кстати, можно взять в аренду велосипед и веломобиль. Заработают в ближайшее время террасы ресторанов и кафе.

- Все места общественного пользования, а также кабинки подъемника, поручни и рабочие поверхности будут регулярно обрабатываться, - уточняют представители горного курорта. - Пока что нам придется соблюдать дистанцию и пользоваться масками.

ИСТОЧНИК KP.RU