В Адыгее пенсионер развратил 13-летнего школьника

6 Июнь 2020 2020-06-06T09:23:05+03:00

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В Майкопе следователи задержали 66-летнего пенсионера. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка.

По версии следствия, инцидент произошел вечером 4 июня. Школьника, спускавшегося по лестнице в подъезде, остановил мужчина. А затем пенсионер надругался над мальчиком. Перепуганный школьник не мог пошевелиться от страха и не делал никаких попыток уйти.

Через несколько минут мужчина удалился, напоследок предупредив жертву, что о случившемся лучше никому не рассказывать. Однако мальчик все же признался во всем родителям.

- Мужчина по месту своего жительства совершил в отношении 13-летнего мальчика развратные действия. Сейчас проводятся следственные действия. Злоумышленник задержан, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК РФ по Адыгее. - Кроме того, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Если пенсионера признают виновным, то ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU