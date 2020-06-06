Хотели отомстить: в Новороссийске осудили контрактника, который вместе с друзьями избил людей
На скамье подсудимых оказались сразу четверо мужчин, один из которых служил по контракту. Все они признаны виновными в хулиганстве с применением оружия, умышленном причинении легкого вреда здоровью и побоях.
Инцидент произошел еще в августе 2019 года в Темрюке. 35-летний контрактник Рамазан А. решил помочь своему 29-летнему брату Расиму отомстить обидчику, с которым парень поссорился.
- Желая его наказать, вечером 22 августа 2019 года братья, а также 40-летний Расим М. и 23-летний Стефан О., вооружившись ножами, металлическим уголком и травматическим пистолетом, приехали в кафе в станице Голубицкой. Пострадавший работал управляющим в этом заведении, - рассказывает «Комсомольской правде» - Кубань» следователь по особо важным делам Военного следственного управления СК РФ по Южному военному округу Диана Еловская.
Выкрикивая оскорбления, они напали на мужчину. Досталось и его несовершеннолетнему брату, который решил заступиться. Осужденные били их руками и ногами, несколько ударов нанесли ножами, металлическим уголком. А один из злоумышленников выстрелил в них из пистолета.
- В результате произошедшего одному пострадавшему причинен легкий вред здоровью, а другому – побои, - уточняет Диана Еловская.
Свою вину никто из злоумышленников так и не признал. Несмотря на это, Новороссийский гарнизонный военный суд приговорил Рамазана А. и Стефана О. к 2 годам 4 месяцам колонии, а Расима А. и Расима М. - к 2 годам 1 месяцу заключения.
ИСТОЧНИК KP.RU
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