2020-06-06T12:15:28+03:00
Коронавирус Covid-19

В обсерваторы Краснодара 5 июня отправили 22 человека

Все они прибыли из других регионов страны
Евгения СОРОКА
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Фото: krd.ruФото: krd.ru
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Карантин на Кубани в очередной раз продлили до 21 июня. Для жителей края ввели ряд послаблений. А вот для тех, кто собирается приехать в регион, по-прежнему есть ограничения. Каждый пассажир в аэропорту или на вокзале проходит обязательный контроль температуры. После чего получает от сотрудников Роспотребнадзора предписание о необходимости соблюдения режима самоизоляции.

- Жители города и края проходят ее в домашних условиях в своем доме или квартире по прописке, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в городской администрации. - А вот те, кто проживает в других регионах России, отправляется в обсерватор на 14-дневный карантин.

5 июня аэровокзал Краснодара принял 20 рейсов. В кубанской столице приземлились самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Перми, Калуги, Надыма и Махачкалы.

- Всего в краевую столицу прибыли 1549 человек, - добавляют «КП» - Кубань» в мэрии. - В течение дня в обсерваторы города направили 22 пассажира.

На утро субботы, 6 июня, в 10 обсерваторах города находятся 1092 человека. Это, в том числе пассажиры, которых направили в краевой центр из других районов края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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