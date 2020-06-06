2020-06-06T13:00:44+03:00
Общество

На Кубани заработало 1115 летних кафе и рестораны с террасой

Об этом сообщают в администрации региона
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Больше двух месяцев краснодарские заведения простаивали из-за карантинных мер. Однако с 6 июня кафе и ресторанам, наконец, разрешили возобновить работу. Правда, пока только тем, у кого есть летники и открытые террасы.

- В Краснодарском крае более 8 500 заведений, из них деятельность возобновят 1115 кафе и ресторанов, – рассказал руководитель регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Роман Куринный. - Остальные точки общепита по-прежнему могут работать только на вынос.

Больше всего объектов открывается на побережье. В Сочи возобновят деятельность 214 кафе, в Геленджике – 162. Чуть меньше заведений в Анапе – 55, в Туапсинском районе – 50. В Ейском районе распахнут свои двери 44 летника.

В кубанской столице возобновят работу 55 кафе и ресторанов.

Стоит сказать, что администрация заведения несет полную ответственность. Если кафе не будет соответствовать требованиям Роспотребнадзора, их накажут.

Самое главное, в кафе должна соблюдаться социальная дистанция в местах заказа и выдачи блюд, на полу - специальная разметка. Перед началом смены персонал должен измерять температуру. Если у кого-то жар, то его отправляют домой.

- Персонал должен работать только в масках и перчатках, посетители при входе использовать дезинфицирующие средства, - уточняют в администрации региона.

Не разрешены банкеты в летних кафе, на верандах и террасах. Запрещены и кальяны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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