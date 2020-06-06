В Сочи открыли первые 20 городских пляжей

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:41:47+03:00

Так пляжи выглядели в прошлом году, когда не было карантинных ограничений. Фото: Артём ГНАТЕНКО

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После того, как в регионе губернатор ввел ряд послаблений, стало известно, что на побережье начинают открываться пляжи. Пока впереди планеты всей только Сочи. С 6 июня принимать солнечные ванны можно на 20 городских пляжах.

- Все остальные береговые линии – как принадлежащие санаториям, так и муниципальные – планируется открыть в течение следующей недели, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Сочи.

Разрешения на открытие дает Роспотребнадзор. Каждому арендатору или собственнику выписывают предписание, но прежде проверяют, на сколько соблюдены все меры предосторожности. Ведь карантин никто не отменял.

- Необходимо будет зонировать пляжи для того, чтобы отделить посетителей и их семьи от других людей, - сказала директор департамента курортов и туризма администрации Сочи Светлана Батяйкина.

Также арендаторы обязаны предоставить техническое заключение от ГИМС и паспорт антитеррористической защищенности объекта. Кроме того, на пляжах к открытию должны установить несколько видеокамер, рамки металлодетекторов и поставить камеры хранения.

О масках туристы могут не беспокоиться. Их, к счастью, на улице разрешили не надевать. Но средство защиты по-прежнему необходимо, если вы заходите в магазин или аптеку.

ИСТОЧНИК KP.RU