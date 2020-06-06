Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 6 июня скончался 79-летний пенсионер из Армавира

6 Июнь 2020 2020-06-06T13:52:26+03:00

Статистику смертей от коронавируса за минувшие сутки пополнила еще одна жертва. Фото: Кристина ГРИН

Помимо коронавируса у него был ряд сопутствующих заболеваний

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Статистику смертей от коронавируса за минувшие сутки пополнила еще одна жертва. В краевой клинической больнице Краснодара №2 скончался 79-летний житель Армавира.

Как стало известно, мужчина подхватил инфекцию еще 20 мая. Как только он почувствовал себя плохо, его госпитализировали в инфекционную больницу Армавира.

- Но там его состояние стало ухудшаться, тогда медики приняли решение перевести его в ККБ №2, - уточняют в оперштабе региона.

29 мая пациенту стало тяжело дышать - его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Помимо коронавируса у него были сопутствующие заболевания, которые усложняют процесс лечения. А иногда делают его невозможным.

- У мужчины подтверждены коронавирусная инфекция, внебольничная двусторонняя полисегментарная пневмония, тяжелое течение, - добавляют в оперштабе Кубани. - Несмотря на все усилия врачей, спасти пациента не удалось.

Напомним, всего в Краснодарском крае жертвами заболевания и осложнений после коронавируса стали 42 пациента.

ИСТОЧНИК KP.RU