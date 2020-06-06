Готов на половину: в Краснодаре на Юбилейном приводят в порядок Школьный бульвар
Техника сейчас шумит на Юбилейном, где благоустраивают Школьный бульвар. Известно, что он готов уже наполовину. Сейчас на территории площадью 2,4 гектара укладывают плитку, устанавливают бордюры, асфальтируют съезды и парковочные места. Все работы организовали в строгом соответствии с санитарными требованиями.
Кроме того, несколько грузовиков завезли сюда чернозем для новых растений.
- До конца августа здесь высадят больше 2 тысяч деревьев и кустарников, сформируют прогулочные аллеи, сделают уличное освещение, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации города.
Здесь также появятся велодорожки, спортплощадки и места для выгула собак.
- Сейчас благоустраиваем эту прогулочную аллею, рядом возводим корпус начальных классов на территории школы № 87, — сказал глава города Евгений Первышов. - А еще строим муниципальный физкультурно-оздоровительный комплекс. До этого создали сквер 80-летия образования Краснодарского края, завершили возведение плавательного комплекса-долгостроя.
Полностью бульвар планируют благоустроить до 31 августа.
ИСТОЧНИК KP.RU
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