«Я не видел, как мальчик выбежал!»: в Геленджике водитель «семерки» сбил 9-летнего ребенка
Авария произошла накануне вечером в городе-курорте. В 18:20 в микрорайоне Парус напротив жилого дома №8 машина сбила ребенка.
По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «семерки» включил заднюю передачу и начал движение. Вот только перед тем, как нажать на газ, парень не убедился в том, есть ли люди.
- Водитель не удостоверился в безопасности маневра, в результате чего наехал на 9-летнего ребенка, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД ОМВД России по Геленджику.
В результате аварии мальчик пострадал. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу Геленджика, где ему оказали медицинскую помощь.
- На данный момент причина происшествия устанавливается. Выясняют обстоятельства произошедшего, - добавляют в в ОГИБДД ОМВД России по Геленджику.
ИСТОЧНИК KP.RU