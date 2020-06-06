2020-06-06T17:04:28+03:00
Происшествия

«Я не видел, как мальчик выбежал!»: в Геленджике водитель «семерки» сбил 9-летнего ребенка

Проводится проверка
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: instagram.com/bddgelen_Фото: instagram.com/bddgelen_
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Авария произошла накануне вечером в городе-курорте. В 18:20 в микрорайоне Парус напротив жилого дома №8 машина сбила ребенка.

По предварительным данным, 26-летний водитель за рулем «семерки» включил заднюю передачу и начал движение. Вот только перед тем, как нажать на газ, парень не убедился в том, есть ли люди.

- Водитель не удостоверился в безопасности маневра, в результате чего наехал на 9-летнего ребенка, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в ОГИБДД ОМВД России по Геленджику.

В результате аварии мальчик пострадал. С травмами различной степени тяжести его госпитализировали в городскую больницу Геленджика, где ему оказали медицинскую помощь.

- На данный момент причина происшествия устанавливается. Выясняют обстоятельства произошедшего, - добавляют в в ОГИБДД ОМВД России по Геленджику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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