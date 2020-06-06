«Сезон еще не начался, а уже стоим!»: на Кубани по дороге к мюрю образовалась многокилометровая пробка

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:01:17+03:00

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Курортный сезон еще толком не успел начаться, как по дороге к морю уже появились пробки. По данным Яндекс.пробки, в субботу, 6 июня, весь день затор в районе села Дефановка в Туапсинском районе. Почти наглухо здесь встали десятки машин, которые следовали в сторону побережья.

- Ужас, сезон еще не начался, а уже стоим! - возмущаются водители, загорая пока за рулем своих машин.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783491" frameborder="0"></iframe> Огромная пробка по пути на Черное море Видео: instagram.com/avto_region23.

Как оказалось, причиной многокилометровой пробки стал пост ГАИ, который находится в районе села. Автоинспекторы проверяют у всех автовладельцев наличие красных спецпропусков, которые продолжают действовать после продления карантина. На то, чтобы сверить выданное разрешение с документами, требуется время, поэтому водителям и приходится томиться в пробке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="800" src="https://www.kuban.kp.ru/video/embed/783493" frameborder="0"></iframe> В районе Дефановки огромная пробка Видео: instagram.com/arina_vvl.

Стоит сказать, что еще один затор образовался на трассе в районе населенного пунктоа Гизель-Дере в Туапсинском районе.

Стоит сказать, что гостиницы все еще закрыты, не принимают туристов и гостевые дома. В условиях карантина работают только санатории с лицензией. Заезд без справок об отсутствии коронавируса запрещен. Кроме того, большинство пляжей на побережье недоступны для отдыхающих. 6 июня открыли лишь 20 береговых линий в Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU