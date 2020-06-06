В Краснодарском крае МФЦ с 8 июня начнут принимать документы на оказание услуг

6 Июнь 2020 2020-06-06T18:20:17+03:00

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Многофункциональные центры с 8 июня будут работать иначе. Здесь организуют выдачу документов в порядке «живой очереди» - в зале будет минимальное количество людей.

- При этом клиенту нужно иметь при себе расписку (опись) для получения результатов услуг на соответствующую дату, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации Краснодарского края.

Как уточняется, принимать и выдавать документы людям будут при соблюдении всех санитарных требований. В залы будут пускать только посетителей в масках, организуют социальную дистанцию (1,5 метра друг от друга).

- Напоминаем, что офисы МФЦ на улицах Покрышкина и Крылатой в Краснодаре заявителей не принимают, - добавляют «КП» - Кубань» в администрации края.

Предварительно записаться жители могут по телефону контактного центра 8 (800) 30-23-444 или же через единый портал МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU