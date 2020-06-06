2020-06-06T20:53:17+03:00
Происшествия

В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировано 16 человек

В огне никто не пострадал
Евгения СОРОКА
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Угрозы распространения огня не было.Угрозы распространения огня не было.
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О возгорании в многоквартирном доме в Сочи стало известно от жильцов. Днем в субботу, 6 июня, они позвонили спасателям и сказали, что горит одна из квартир пятиэтажного дома на улице Красноармейской.

- Сигнал на пульт дежурного поступил в 14:52, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе краевого управления МЧС. - В 14:53 на место прибыло первое подразделение.

Как выяснилось, огонь распространился на площади 25 квадратных метров. Угрозы распространения не было.

В 15:06 пожар был полностью потушен.

- На месте работали десять спасателей и пять единиц техники. Из дома было эвакуировано 16 человек, - добавляют в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

В результате возгорания в огне никто не пострадал. Причины пожара сейчас устанавливаются. Эксперты выясняют обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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