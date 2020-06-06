«Ласточки» из Ростова в Краснодар отменили из-за коронавируса

6 Июнь 2020 2020-06-06T20:47:33+03:00

Не поедут поезда также в Анапу и Туапсе

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Продление карантинных мер в Краснодарском крае отразилось и на движении поездов. Как стало известно, «Ласточки», которые ранее ездили до Краснодара, Анапы и Туапсе, до 21 июня курсировать не будут.

- Речь идет о поездах №819/820 Ростов – Анапа/Новороссийск. Они не будут курсировать из Анапы и Новороссийска, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги. - «Ласточка» №807/808 Ростов-на-Дону – Краснодар – Туапсе также отменен из Ростова до 21-го числа, из Туапсе – до 22-го.

Неиспользованные билеты на отмененные поезда пассажиров просят не выбрасывать. Деньги за них можно вернуть.

- За возвратом денег следует обратиться в любую железнодорожную кассу, - говорят представители Северо-Кавказской железной дороги. - В течение полугода можно вернуть деньги без взимания дополнительных плат и сборов.

ИСТОЧНИК KP.RU