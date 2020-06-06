График отключения горячей воды в Майкопе в июне 2020: какие улицы останутся без воды

6 Июнь 2020 2020-06-06T22:23:05+03:00

Изменить размер текста: A A

Профилактические работы проходят из года в год по всей стране. Коммунальщики объясняют неудобства тем, что в теплое время года проводить диагностику и ремонт труб гораздо проще, чем зимой.

- Уже известен список домов в Майкопе, в которых приостановят централизованное горячее водоснабжение из-за плановых работ с 8 по 22 июня, - говорят «КП» - Кубань» в пресс-службе АО АТЭК.

Публикуем полный график отключения горячей воды:

- Депутатская, 8, 8а, 12, 14, 16, 18, 20;

- Димитрова, 2, 2 а, 5, 10, 11\2, 13, 14 а, 14, 16, 18, 20, 21, 23;

- Чкалова, 63, 65, 72, 73, 74, 77, 78, 79, 80, 80а;

- Юннатов 2, 2б, 2е, 2 е/2, 2 ж, 3, 4, 5/1, 5/2, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 10, 12;

- Спартаковская, 66;

- 8 Марта, 22, 24;

- 12 Марта, 128, 130/1, 130/2, 132, 134/1, 134/2, 136, 140, 142, 144/1, 144/2, 144/3, 146, 150/1, 150/2, 150/3, 152;

- Пионерская, 377, 377 а, 379\2, 381, 383/2, 385, 389\2, 391, 399, 405, 407, 409/1, 409/2, 411, 413, 415/2, 415/3, 416, 417, 422, 424, 494, 443, 445, 447, 449;

- III Интернационала, 165, 445;

- Виноградная, 1а;

- Герцена, 98, 100, 104, 110;

- Новая, 3, 5, 7, 9, 11, 16;

- Лулумбы, 111, 122, 124, 139, 263 пер.;

- Светлый пер., 2, 4, 5, 7, 8, 14;

- Привокзальная, 371;

- Свободы, 233, 413 а, 413 б, 415 а, 415 б, 417 а, 417 б, 419;

- Хакурате, 636, 640;

- Юбилейная, 2, 2 а, 25, 22, 24;

- Адыгейская, 16;

- Лермонтова, 2, 7, 9;

- Майкопская, 43;

- Пролетарская, 271, 291а, 291б, 300, 302, 304, 386, 400;

- Маркса, 10;

- Кольцова, 110;

- Крестьянская, 337, 341, 387, 451;

- Горького, 196, 214 (3 очереди);

- Титова, 87;

- Школьная, 159, 166/1, 166, 182, 191, 194;

- 9 Января, 179 а;

- Гайдара, 119, 80, 82 (3 корпуса);

- Краснооктябрьская, 24, 32;

- Жуковского, 47;

- Курганная, 221, 324;

- Ветеранов, 241.

ИСТОЧНИК KP.RU