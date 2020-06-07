Нашутили: Краснодарцы стали победителями «Comedy Баттл» и выиграли 5 миллионов рублей

7 Июнь 2020 2020-06-07T00:12:35+03:00

Юмористы на достигнутом не останавливаются и хотят вновь вернуться на шоу

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Десятый сезон юмористического шоу «Comedy Баттл» на ТНТ завершился. Среди всех участников судьи не смогли устоять перед шутками двух краснодарских парней из дуэта «Мы».

Никита Андриенко и Андрей Авраменко играют в КВН - они в «сборной Краснодара». Ребята решили попробовать себя еще и в «Comedy Баттл». Их выход на сцену в более раннем сезоне (в 2017 году - Авт.) не увенчался успехом.

После годовой паузы краснодарцы возвращаются. И в 10-м, юбилейном, юмористы срывают куш. Никита Андриенко и Андрей Авраменко стали победителями и забрали главный приз - 5 миллионов рублей.

Часть выигранных денег юмористы хотят потратить на свое творчество, остальное - на помощь своим родным. Правда, на достигнутом парни не хотят останавливаться и планируют вновь вернуться на шоу.

ИСТОЧНИК KP.RU