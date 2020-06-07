2020-06-07T09:08:28+03:00
Общество

День России в Краснодарском крае 2020: какие мероприятия пройдут

Рассказываем о том, какие мероприятия пройдут в День России в Краснодарском крае
Виталий КАРНАУХ
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В рамках празднования Дня России в крае запланировано множество мероприятий.В рамках празднования Дня России в крае запланировано множество мероприятий.
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Этот праздник – не первый, который кубанцам придется отметить в условиях карантина, однако первый после введенных послаблений. Именно поэтому около 40 акций пройдет в Краснодарском крае 12 июня – всероссийское и краевые.

Как отмечают в администрации региона, большинство мероприятий пройдет, конечно, в онлайн-формате. К слову, в честь праздника в крае волонтеры уже начали раздавать ленты триколора кубанцам – в продуктовых магазинах, аптеках, заправках. Кроме того, такие ленточки выдают и тем, кто переболел коронавирусом.

Отмечается, что на зданиях в крупных городах региона покажут видеоряд с фотографиями тех, кто работает во время пандемии, будет также донорский марафон, фестиваль граффити и другие мероприятия.

– В рамках празднования Дня России в крае запланировано множество мероприятий. В них смогут принять участие жители всех муниципалитетов. В этом году из-за коронавируса пришлось изменить формат проведения многих акций, однако останутся и традиционные – например, поднятие государственного флага, – заявили в департаменте внутренней политики региона.

Также планируется проведение флешмоба «Флаги России»: триколор повесят в окнах и на балконах домов; пройдет флешмоб #ОКНАРОССИИ- тут достаточно нарисовать поздравление с праздником, наклеить на окно, сфотографировать и выложить в соцсеть с хеш-тегом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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