За голосованием по Конституции на Кубани будет следить Объединенный штаб наблюдения

7 Июнь 2020 2020-06-07T10:08:39+03:00

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Кубанские активисты заявили, что порядок на голосовании по поправкам в Конституцию и губернаторских выборах возьмут под личный контроль. Накануне в Краснодаре состоялось первое заседание Объединенного штаба наблюдения. Там они обсудили вопросы безопасности на участках, порядок обращения кубанцев из-за возможных нарушений, а также реализацию новых санитарных норм, предписанных Роспотребнадзором.

В Краснодарском крае будут работать 2,8 тысяч избирательных участков, на каждом из них жители региона будут обязаны пройти «санитарный обряд»: им измерят температуру, выдадут маски, перчатки и ручку.

- Объединенный штаб наблюдения – это уникальная площадка. Активисты работали и на предыдущих кампаниях, очень рад, что у нас есть такой серьезный помощник, - заявил глава Избирательной комиссии региона Алексей Черненко.

Председатель Общественной палаты Кубани Любовь Попова рассказала, что сегодня заключены уже 70 соглашений с общественными организациями, которые примут участие в контроле. Из них – союз ветеранов боевых действий, молодежные организации, кубанские профсоюзы.

Напомним, у граждан будет возможность проголосовать по поправкам не только 1 июля, но и за шесть дней до этого. Для досрочного голосования участки организуют на придомовых территориях.

ИСТОЧНИК KP.RU