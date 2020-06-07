2020-06-07T11:26:18+03:00
Коронавирус Covid-19

Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года увеличилось на 87 человек

Оперштаб озвучил новое число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
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Всего же в России, по данным на 7 июня, зарегистрированы еще 8984 заболевания в 84 регионах.Всего же в России, по данным на 7 июня, зарегистрированы еще 8984 заболевания в 84 регионах.Фото: Виталий КАРНАУХ
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Медики Кубани продолжают лечить заболевших конавирусной инфекцией жителей и гостей региона. По данным на 7 июня, количество заразившихся увеличилось еще на 87 человек. Такие цифры приводит оперативный штаб Краснодарского края. Стоит отметить, что ежедневный прирост инфицированных постепенно снижается. Это, как отмечает руководящее звено региона, благодаря тому, что в крае были введены ограничительные карантинные мероприятия.

Всего же в России, по данным на 7 июня, зарегистрированы еще 8984 заболевания в 84 регионах. Таким образом, всего в стране 467 673 инфицированных коронавирусом. Еще 134 россиянина умерли от COVID-19, всего с начала эпидемии зафиксировали 5 859 летальных исходов. Вылечились еще 5343 россиянина, всего из больниц уже выписаны 226 731 человек.

Напомним, вчера, 6 июня, в Краснодарском крае выявили 81 зараженного в 21 районе. Среди них 24 мужчины и 57 женщин.

ИСТОЧНИК KP.RU

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