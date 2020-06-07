2020-06-07T11:54:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года: заболели восемь детей

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
Комментарии: comments1
54 человека выписали из госпиталей в связи с успешным выздоровлением за последние сутки.54 человека выписали из госпиталей в связи с успешным выздоровлением за последние сутки.Фото: Виталий КАРНАУХ
Изменить размер текста:

В Краснодарском крае за последние сутки выявили 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах, из них 31 мужчина и 56 женщин.

Краснодар по-прежнему лидирует по количеству заболевших, 7 июня в кубанской столице положительный результат теста получил 31 человек. Следом за Краснодаром идет Кавказский район – там зарегистрировали еще 13 пациентов. В олимпийской столице России – 7 заразившихся, за Сочи следует Тихорецкий район с пятью заболевшими. Усть-Лабинский район и Геленджик – по 4 новых коронавирусных больных, в Горячем Ключе – плюс еще три пациента. В Тимашевском, Апшеронском, Тбилисском, Славянском муниципальных образованиях и Новороссийске – по два заболевших. В Темрюкском, Кореновском, Красноармейском, Динском, Крымском, Северском, Павловском районах, а также в Анапе, Армавире и Туапсе – по одному случаю заражения коронавирусом.

- Самому старшему новому пациенту 84 года, среди заболевших – восемь детей, в Краснодаре заболели дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет, в Сочи заразился 11-месячный ребенок, - говорят в операштабе Кубани.

54 человека выписали из госпиталей в связи с успешным выздоровлением за последние сутки. Всего же, по данным оперативного штаба, на Кубани коронавирус обнаружили у 4399 граждан. 3289 из них – выписаны, остальные продолжают лечение. К сожалению, 43 человека скончались, 28 сейчас находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. На карантине в своих домах сидят 14 176 кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Краснодарском крае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 июня кубанские школьники напишут итоговое сочинение
В Краснодаре 6 июня 35 гостей Кубани отправили в обсерватор на 14-дневный карантин
Министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года: заболели восемь детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года увеличилось на 87 человек
За голосованием по Конституции на Кубани будет следить Объединенный штаб наблюдения
День России в Краснодарском крае 2020: какие мероприятия пройдут
Нашутили: Краснодарцы стали победителями «Comedy Баттл» и выиграли 5 миллионов рублей
В горах Сочи с 8 июня разрешат прогулки
График отключения горячей воды в Майкопе в июне 2020: какие улицы останутся без воды
Открытие пляжей в Сочи в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
Электротранспорт и самокаты запрещены: в парке «Краснодар» появились новые правила прогулки
«Ласточки» из Ростова в Краснодар отменили из-за коронавируса
В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировано 16 человек
В Сочи возобновили работу все городские фонтаны
В Краснодарском крае МФЦ с 8 июня начнут принимать документы на оказание услуг
«Сезон еще не начался, а уже стоим!»: на Кубани по дороге к мюрю образовалась многокилометровая пробка
«Я не видел, как мальчик выбежал!»: в Геленджике водитель «семерки» сбил 9-летнего ребенка
«Вай, мама, кто это?»: новый клип Галустяна за сутки набрал больше полмиллиона просмотров