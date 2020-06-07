Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года: заболели восемь детей

7 Июнь 2020 2020-06-07T11:54:14+03:00

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В Краснодарском крае за последние сутки выявили 87 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 22 муниципалитетах, из них 31 мужчина и 56 женщин.

Краснодар по-прежнему лидирует по количеству заболевших, 7 июня в кубанской столице положительный результат теста получил 31 человек. Следом за Краснодаром идет Кавказский район – там зарегистрировали еще 13 пациентов. В олимпийской столице России – 7 заразившихся, за Сочи следует Тихорецкий район с пятью заболевшими. Усть-Лабинский район и Геленджик – по 4 новых коронавирусных больных, в Горячем Ключе – плюс еще три пациента. В Тимашевском, Апшеронском, Тбилисском, Славянском муниципальных образованиях и Новороссийске – по два заболевших. В Темрюкском, Кореновском, Красноармейском, Динском, Крымском, Северском, Павловском районах, а также в Анапе, Армавире и Туапсе – по одному случаю заражения коронавирусом.

- Самому старшему новому пациенту 84 года, среди заболевших – восемь детей, в Краснодаре заболели дети в возрасте от трех месяцев до 14 лет, в Сочи заразился 11-месячный ребенок, - говорят в операштабе Кубани.

54 человека выписали из госпиталей в связи с успешным выздоровлением за последние сутки. Всего же, по данным оперативного штаба, на Кубани коронавирус обнаружили у 4399 граждан. 3289 из них – выписаны, остальные продолжают лечение. К сожалению, 43 человека скончались, 28 сейчас находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам ИВЛ. На карантине в своих домах сидят 14 176 кубанцев.

ИСТОЧНИК KP.RU