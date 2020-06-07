2020-06-07T13:42:55+03:00
Общество

Министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020

В крае организована дистанционная помощь выпускникам и их родителям
Виталий КАРНАУХ
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В 2020 году ЕГЭ в Краснодарском крае будет проходить с 3 по 25 июля.В 2020 году ЕГЭ в Краснодарском крае будет проходить с 3 по 25 июля.
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Как заявили в региональном министерстве образования, науки и молодежной политики, сейчас у выпускников есть возможность проконсультироваться по видеосвязи с председателями региональных предметных комиссий по всем учебным предметам. Выпускники и их родители могут задать любой интересующий вопрос по номеру телефона 8(988)31-888-13, отправив письмо на электронную почту d.v.kochura@mail.ru.

- На официальной странице в соцсети мы разместили демоверсии ЕГЭ, а также тренировочные сборники и методические рекомендации, - рассказали «Комсомолке» в ведомстве.

Напомним, из-за карантинных мероприятий, введенных на Кубани, очные уроки в школах перешли на дистанционную форму – уроки педагоги проводили с помощью видеосвязи.

В онлайн-формате школьники писали и пробный ЕГЭ – 27 тысяч учеников практиковали навыки в химии, физике, обществознании, истории, информатике, биологии, русском языке и математике.

В 2020 году ЕГЭ в Краснодарском крае будет проходить с 3 по 25 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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