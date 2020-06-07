2020-06-07T14:39:10+03:00
Общество

В Краснодаре 6 июня 35 гостей Кубани отправили в обсерватор на 14-дневный карантин

Они прибыли в Краснодар на самолетах и поездах
Виталий КАРНАУХ
Поделиться:
6 июня краснодарский аэропорт принял 18 рейсов.6 июня краснодарский аэропорт принял 18 рейсов.Фото: Александр РАЙКО
Изменить размер текста:

Роспотребналзор постановил, что с 18 апреля все прибывающие в Краснодарский край из других регионов обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Тем, у кого имеется местная прописка, разрешено находиться дома, гостей же региона отправляют в обсерваторы.

В аэропортах и вокзалах всех прибывших встречают специалисты Роспотребнадзора, которые измеряют температуру тела граждан и выдают предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Так, 6 июня краснодарский аэропорт принял 18 рейсов. В частности, в кубанскую столицу прилетели самолеты из Москвы, Питера, Новосибирска, Уфы, Нового Уренгоя, Челябинска, Сыктывкара, Тамбова и Брянска. Всего за сутки в Краснодар прибыли 1505 россиян.

- В течение дня в краснодарские обсерваторы отправили 35 пассажиров, это больше на 13 человек по сравнению с предыдущим днем, - заявили в пресс-службе мэрии.

Всего, по данным на утро 7 июня, в обсерваторах города содержатся 1063 человека – это не только те, кто прибыл в Краснодар, но и гости края, направленные сюда из других муниципальных образований.

Кстати, если вы прибыли в Краснодарский край из другого региона, то обязаны сообщить о своем приезде по телефону «горячей линии». Телефоны: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
8 июня кубанские школьники напишут итоговое сочинение
В Краснодаре 6 июня 35 гостей Кубани отправили в обсерватор на 14-дневный карантин
Министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года: заболели восемь детей
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 7 июня 2020 года увеличилось на 87 человек
За голосованием по Конституции на Кубани будет следить Объединенный штаб наблюдения
День России в Краснодарском крае 2020: какие мероприятия пройдут
Нашутили: Краснодарцы стали победителями «Comedy Баттл» и выиграли 5 миллионов рублей
В горах Сочи с 8 июня разрешат прогулки
График отключения горячей воды в Майкопе в июне 2020: какие улицы останутся без воды
Открытие пляжей в Сочи в 2020 году после карантина: когда откроются и какие будут работать
Электротранспорт и самокаты запрещены: в парке «Краснодар» появились новые правила прогулки
«Ласточки» из Ростова в Краснодар отменили из-за коронавируса
В Сочи из-за пожара в многоэтажке эвакуировано 16 человек
В Сочи возобновили работу все городские фонтаны
В Краснодарском крае МФЦ с 8 июня начнут принимать документы на оказание услуг
«Сезон еще не начался, а уже стоим!»: на Кубани по дороге к мюрю образовалась многокилометровая пробка
«Я не видел, как мальчик выбежал!»: в Геленджике водитель «семерки» сбил 9-летнего ребенка
«Вай, мама, кто это?»: новый клип Галустяна за сутки набрал больше полмиллиона просмотров