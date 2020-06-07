В Краснодаре 6 июня 35 гостей Кубани отправили в обсерватор на 14-дневный карантин
Роспотребналзор постановил, что с 18 апреля все прибывающие в Краснодарский край из других регионов обязаны отправиться на двухнедельную самоизоляцию. Тем, у кого имеется местная прописка, разрешено находиться дома, гостей же региона отправляют в обсерваторы.
В аэропортах и вокзалах всех прибывших встречают специалисты Роспотребнадзора, которые измеряют температуру тела граждан и выдают предписание о необходимости соблюдения самоизоляции. Так, 6 июня краснодарский аэропорт принял 18 рейсов. В частности, в кубанскую столицу прилетели самолеты из Москвы, Питера, Новосибирска, Уфы, Нового Уренгоя, Челябинска, Сыктывкара, Тамбова и Брянска. Всего за сутки в Краснодар прибыли 1505 россиян.
- В течение дня в краснодарские обсерваторы отправили 35 пассажиров, это больше на 13 человек по сравнению с предыдущим днем, - заявили в пресс-службе мэрии.
Всего, по данным на утро 7 июня, в обсерваторах города содержатся 1063 человека – это не только те, кто прибыл в Краснодар, но и гости края, направленные сюда из других муниципальных образований.
Кстати, если вы прибыли в Краснодарский край из другого региона, то обязаны сообщить о своем приезде по телефону «горячей линии». Телефоны: 8-800-2000-366, 8-918-677-49-89.
ИСТОЧНИК KP.RU