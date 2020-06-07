8 июня кубанские школьники напишут итоговое сочинение

7 Июнь 2020 2020-06-07T14:58:26+03:00

Это подростки, которые не писали сочинение по уважительной причине или получили «незачет»

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Завтра, 8 июня, школьники двадцати шести муниципальных образований будут писать итоговое сочинение. В министерстве образования региона поясняют, что написание будет происходить с соблюдением санитарных норм. Так, например, на местах будут выдавать средства индивидуальной защиты, а аудитории предварительно продезинфицируют.

- На входе в школы у всех будут измерять температуру, в классах ребята будут находиться в полутора метрах друг от друга, - говорят в ведомстве, отмечая, что эти меры нацелены на снижение рисков заражения коронавирусной инфекцией.

Напомним, итоговое сочинение – это допуск выпускника к ЕГЭ. В 2020 году темами итогового сочинения стали: «Война и мир» – 150-летие великой книги», «Надежда и отчаяние», «Добро и зло», «Гордость и смирение», «Он и она».

АЛЛО!

Задать необходимые вопросы о формате проведения сочинения, а также проконсультироваться по любому другому вопросу можно по телефону «горячей линии»: 8-918-189-99-02.

Кстати, министерство образования Кубани разместило пробные версии ЕГЭ-2020.

ИСТОЧНИК KP.RU