На Кубани чуть не умер ребенок-инвалид, застряв в кровати
ЧП случилось в станице Кущевской пару дней назад. Готовясь ко сну, четырехлетняя Валя Гаврилова (имя изменено – авт.) ползала по кроватке. Рядом находились ее родители. В какой-то момент девочка закричала и стала задыхаться.
- Она получила механическую асфиксию верхней частью механизма кровати. Родители экстренно привезли дочку в больницу, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.
В Кущевской ЦРБ пострадавшей оказали помощь, после чего малышку госпитализировали в анестезиолого-реанимационное отделение в бессознательном состоянии. Медики сообщили о случившемся в полицию.
- По данному факту в ОМВД по Кущевскому району проводится проверка, - заявили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.
Стоит отметить, что на учете в ОПДН семья не состоит.
Напомним, ранее в Кущевском районе правоохранители привлекли к ответственности двух многодетных матерей. Их обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.
ИСТОЧНИК KP.RU
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