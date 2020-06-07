На Кубани чуть не умер ребенок-инвалид, застряв в кровати

7 Июнь 2020 2020-06-07T16:41:24+03:00

На учете в ОПДН семья не состоит.

4-летнюю девочку увезли в реанимацию в бессознательном состоянии

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ЧП случилось в станице Кущевской пару дней назад. Готовясь ко сну, четырехлетняя Валя Гаврилова (имя изменено – авт.) ползала по кроватке. Рядом находились ее родители. В какой-то момент девочка закричала и стала задыхаться.

- Она получила механическую асфиксию верхней частью механизма кровати. Родители экстренно привезли дочку в больницу, - рассказал «Комсомолке» источник в правоохранительных органах региона.

В Кущевской ЦРБ пострадавшей оказали помощь, после чего малышку госпитализировали в анестезиолого-реанимационное отделение в бессознательном состоянии. Медики сообщили о случившемся в полицию.

- По данному факту в ОМВД по Кущевскому району проводится проверка, - заявили «КП»-Кубань» в пресс-службе ГУ МВД региона.

Стоит отметить, что на учете в ОПДН семья не состоит.

Напомним, ранее в Кущевском районе правоохранители привлекли к ответственности двух многодетных матерей. Их обвинили в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей.

ИСТОЧНИК KP.RU