2020-06-07T17:42:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 7 июня умерла 60-летняя пенсионерка

Она скончалась в ККБ №1
Виталий КАРНАУХ
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Всего в Краснодарском крае, по данным на 7 июня, с летальным исходом зарегистрировано 43 смерти от коронавируса.Всего в Краснодарском крае, по данным на 7 июня, с летальным исходом зарегистрировано 43 смерти от коронавируса.
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Медики Краснодарского края продолжают бороться за жизни кубанцев, зараженных коронавирусной инфекцией. По данным на 7 июня, на Кубани уже выявлены 4399 пациентов, больше половины из них выписаны из медучреждений с успешным выздоровлением, оставшаяся часть все еще находится на лечении. По данным оперштаба региона, 28 человек находятся в крайне тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

7 мая стало известно, что 60-летняя пенсионерка с подтвержденным диагнозом коронавирус скончалась в краевой клинической больнице №1 города Краснодара.

- Она заболела 7 мая, была госпитализирована в ЦРБ Лабинского района, там ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Через несколько дней пациентку перевели в клиническую больницу, где и подтвердился диагноз, - заявили в оперативном штабе региона.

В Краснодаре женщине назначили лечение, но из-за того, что болезнь протекала тяжело, у нее открылось легочное кровотечение. Врачи старались ее спасти, но 7 июня пациентка скончалась.

Всего в Краснодарском крае, по данным на 7 июня, с летальным исходом зарегистрировано 43 смерти от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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