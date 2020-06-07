Жители Краснодара смогут бороться с недобросовестными обрезчиками деревьев

7 Июнь 2020 2020-06-07T18:38:42+03:00

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Краснодарцев не один год волнует беспощадная обрезка деревьев на городских улицах некоторыми подрядчиками. И если ранее свое негодование они публиковали в соцсетях, то теперь смогут напрямую обратиться в администрацию города.

- О фактах предполагаемых нарушений обрезки, вырубки и высадки городских деревьев жители могут напрямую сообщить нашим специалистам, - говорят в мэрии.

Заполнить форму можно на сайте администрации, кроме того, к тексту можно приложить медиа материалы – фотографии или видеозапись.

- Очень часто краснодарцы высказывают свое недовольство о результатах работ по уходу за деревьями. Многие видят некачественную обрезку, безосновательное спиливание. Именно поэтому мы создали электронную приемную, с помощью которой сможем оперативно реагировать на нарушения, проводить обследования с участием общественности – заявил член общественного градостроительного совета при губернаторе Краснодарского края и участник общественного движения «Помоги городу» Владислав Амерханов.

Кроме того, будет и обратная связь с заявителями. Специалисты будут сообщать об итогах заявлений по телефону или электронной почте, указанным в обращении. В мэрии отмечают, что в случае постоянных нарушений администрация может расторгнуть контракт, а также внести подрядчика в список недобросовестных исполнителей услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU