2020-06-07T20:53:52+03:00
Общество

Мощность краснодарского водозабора «Витаминкомбинат» увеличат вдвое

Новый резервуар вместит в себя 5 тысяч куб. м
Виталий КАРНАУХ
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Новый резервуар вместит в себя 5 тысяч куб. м.Новый резервуар вместит в себя 5 тысяч куб. м.Фото: Александр РАЙКО
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Новый резервуар для чистой питьевой воды строят в районе Витаминкомбината. Сейчас там бурят новый и ремонтируют стары скважины. Это позволит сделать подачу воды в дома краснодарцев бесперебойной, кроме этого увеличенная мощность водозабора даст возможность подключиться новым абонентам. Мэр города Евгений Первышов во время рабочего объезда Краснодара заявил, что это сооружение – один из крупнейших водозаборов на территории краевой столицы.

- Тот запас, который сейчас создается, необходим для развития территории в районе Баскет-Холла и всего Западного Обхода, где сейчас строятся и проектируются социальные объекты, - заявил Первышов.

Градоначальник также сказал, что в настоящее время уже необходимо закончить подготовительные мероприятия и приступить к созданию централизованной системы водоотведения этого района Краснодара. Гендиректор ООО «Краснодар Водоканал» Дмитрий Павлюченко заявил, что эта работа идет. Так, по его словам, пару дней назад организация рассмотрела первое предпроектное решение. Сейчас идет работа с населением, это позволит определить оптимальную и эффективную трассу прохождения коллектора. Также рассказал о новой строящейся части водозабора. Так, сооружение будет вмещать в себя 5 тысяч куб. м. Сейчас мощность водозабора составляет 24,5 тысяч куб. м в стуки. В настоящее время тут работают 34 скважины.

ИСТОЧНИК KP.RU

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