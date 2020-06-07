В Дагомысе во дворе многоэтажек сгорел автомобиль

7 Июнь 2020 2020-06-07T22:12:33+03:00

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Тревожная весть пришла из олимпийской столицы. В одном из дворов многоквартирных домов поселка Дагомыс сгорела иномарка. Хозяин автомобиля из окна квартиры увидел свой горящий автомобиль, вызвал пожарных. К этому времени на месте ЧП собралась толпа зевак.

Видео, на кадрах которого видна отчаянно горящая машина, опубликовали в соцсетях. Хозяин авто уверяет, что «железный конь» загорелся сам.

В Дагомысе сгорел автомобиль.Видео: Дмитрий Багров

- Почему не могут до сих пор сделать так, чтобы машины не загорались? Ведь пластик не должен быть таким. Это может и жизнь спасти при ДТП, н дороже жизни ведь эта специальная пластмасса, - вопрошает хозяин иномарки.

Приехавшим сотрудникам МЧС удалось ликвидировать горение. Только вот на восстановление авто теперь понадобится круглая сумма.

ИСТОЧНИК KP.RU