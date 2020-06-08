На Кубани открылось 70% рынков и ярмарок

8 Июнь 2020 2020-06-08T08:47:36+03:00

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На Кубани в некоторых муниципальных образованиях открылось сразу несколько ярмарок.

- В Кущевском и Павловском районах начали работать сразу по шесть ярмарок, в Темрюкском – пять ярмарок, а в Кавказском – четыре, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

После снятия части ограничительных мер в регионе работает 413 продовольственных рынков и ярмарок. Это 71% от общего количества.

По рекомендациям собственники мест на ярмарках и рынках должны убирать территорию и дезинфицировать торговое оборудование и инвентарь. А покупатели обязаны приходить в масках и держать друг от друга дистанцию в 1,5 метра.

Напомним, что с 8 июня многофункциональные центры организуют выдачу документов в порядке «живой очереди». В зал будут пускать ограниченное количество людей. Предварительно можно записаться по телефону контактного центра 8 (800) 30-23-444 или же через единый портал МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU