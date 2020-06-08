2020-06-08T09:20:37+03:00
Происшествия

В Анапе 17-летняя девушка выпала с крыши многоэтажки

Несовершеннолетняя скончалась на месте
Галина КОПЫЛОВА
Поделиться:
Следователи проводят проверкуСледователи проводят проверку
Изменить размер текста:

Трагедия произошла вечером 6 июня в переулке Спасском. Девушка упала с крыши одной из многоэтажек. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

- По факту гибели местной жительницы проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, девушка находилась в компании молодых людей. Якобы на крыше многоэтажки они выпивали алкоголь. Сейчас эти факты проверяют следователи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Майкопе следователи задержали 66-летнего пенсионера. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Если пенсионера признают виновным, то ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу
Названа дата открытия туристического сезона в Краснодарском крае
Сбербанк профинансирует строительство ЖК NOVELLA в Краснодаре на 3,5 млрд рублей
За время работы обсерваторов на Кубани в них выявили 65 человек с COVID-19
В Сочи турист получил травму на Ажекских водопадах
Засуха на Кубани: В Краснодарском крае наблюдается недостаток влаги в почве
В мэрии Краснодара рассказали истинную ситуацию о коронавирусе в городе
Температура воды в Черном море 8 июня 2020: холоднее всего купаться в Анапе
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла 60-летняя краснодарка
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года: среди заболевших - 6-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года увеличилось на 86 человек
Полиция в Сочи разыскала пропавшего 3 -летнего малыша
В Краснодарском крае выдали 253 льготной ипотеки
В теннисной академии в Сочи меняют покрытие кортов
В Анапе 17-летняя девушка выпала с крыши многоэтажки
На Кубани открылось 70% рынков и ярмарок
В Дагомысе во дворе многоэтажек сгорел автомобиль
Мощность краснодарского водозабора «Витаминкомбинат» увеличат вдвое
Жители Краснодара смогут бороться с недобросовестными обрезчиками деревьев
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 7 июня умерла 60-летняя пенсионерка
На Кубани чуть не умер ребенок-инвалид, застряв в кровати