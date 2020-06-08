В Анапе 17-летняя девушка выпала с крыши многоэтажки

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:20:37+03:00

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Трагедия произошла вечером 6 июня в переулке Спасском. Девушка упала с крыши одной из многоэтажек. От полученных травм она скончалась до приезда скорой помощи.

- По факту гибели местной жительницы проводится доследственная проверка, назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, обстоятельства произошедшего устанавливаются, по окончании проверки будет принято процессуальное решение, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

По словам очевидцев, девушка находилась в компании молодых людей. Якобы на крыше многоэтажки они выпивали алкоголь. Сейчас эти факты проверяют следователи.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Майкопе следователи задержали 66-летнего пенсионера. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего подростка. Если пенсионера признают виновным, то ему грозит до восьми лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU