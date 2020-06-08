В теннисной академии в Сочи меняют покрытие кортов
Недавно мэр Сочи Алексей Копайгородский проинспектировал спортивные объекты курорта.
По итогам визита был дан ряд поручений, направленных на приведение их в порядок.
В частности, мэр поставил задачу обновить теннисные корты в адлерской теннисной академии №6.
Для этих целей приобретено порядка 90 тонн так называемого «теннисита» - смеси для грунтового покрытия кортов, состоящей из глины и наполнителя в виде высевок кирпичной керамической крошки.
- Это специальное сертифицированное покрытие, обладающее особой прочностью. Работы уже завершены на двух кортах, ещё на стольких же грунт обновят в ближайшее время. Воспитанники теннисной академии смогут вернуться к тренировкам сразу после снятия всех карантинных ограничений, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Сергей Пилосян.
ИСТОЧНИК KP.RU