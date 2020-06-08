В теннисной академии в Сочи меняют покрытие кортов

8 Июнь 2020 2020-06-08T09:18:53+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно мэр Сочи Алексей Копайгородский проинспектировал спортивные объекты курорта.

По итогам визита был дан ряд поручений, направленных на приведение их в порядок.

В частности, мэр поставил задачу обновить теннисные корты в адлерской теннисной академии №6.

Для этих целей приобретено порядка 90 тонн так называемого «теннисита» - смеси для грунтового покрытия кортов, состоящей из глины и наполнителя в виде высевок кирпичной керамической крошки.

- Это специальное сертифицированное покрытие, обладающее особой прочностью. Работы уже завершены на двух кортах, ещё на стольких же грунт обновят в ближайшее время. Воспитанники теннисной академии смогут вернуться к тренировкам сразу после снятия всех карантинных ограничений, - рассказал директор департамента физической культуры и спорта городской администрации Сергей Пилосян.

ИСТОЧНИК KP.RU