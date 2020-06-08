В Краснодарском крае выдали 253 льготной ипотеки

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:59:24+03:00

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Льготную ипотеку под 6,5% годовых утвердили в апреле этого года для поддержки граждан в период пандемии. На Кубани за два месяца зарегистрировали 253 льготной ипотеки.

- В регионе заключили 180 договоров участия в долевом строительстве, 29 соглашений об уступке прав по договорам долевого участия, 44 права собственности на основании договора купли-продажи, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

Сейчас идет рост выдачи ипотеки с господдержкой. Напомним, что купить жилье по госпрограмме можно в новостройках, при этом сумма кредита не должна превышать 3 млн руб. А первоначальный взнос должен составлять не менее 20% от стоимости жилья.

Ранее «Комсомолка» сообщала, что Кубань предложила Ростуризму допмеры господдержки туристической отрасли. Так, предусмотрена отсрочка по налоговым и арендным платежам.

ИСТОЧНИК KP.RU