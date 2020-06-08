2020-06-08T10:28:58+03:00
Общество

Полиция в Сочи разыскала пропавшего 3 -летнего малыша

Мальчик сбежал в лес со двора своего дома
Михаил КОНСТАНТИНОВ
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В Сочи полиция разыскала пропавшего 3-летнего ребенка. Фото УВД СочиВ Сочи полиция разыскала пропавшего 3-летнего ребенка. Фото УВД Сочи
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В пункт полиции поселка Дагомыс в Лазаревском районе курорта с заявлением обратилась 31-летняя местная жительница.

Женщина умоляла полицейских помочь разыскать ее пропавшего 3-летнего сына.

Малыш играл во дворе частного дома на виду у матери. А когда женщина отвлеклась на несколько минут, и затем вернулась к окну, на месте ребенка она уже не обнаружила. Самостоятельные поиски ничего не дали.

В местной полиции немедленно создали несколько поисковых групп, которые тут же отправились искать мальчика.

И вот наконец при обходе лесного массива, расположенного вблизи домовладения, где проживала семья, полицейские обнаружили разыскиваемого ребенка.

- Мальчик оказался жив и здоров. Малыш передан родственникам,- сообщает УВД Сочи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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