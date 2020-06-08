Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года увеличилось на 86 человек

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:38:24+03:00

Мы собрали последние новости о числе заболевших коронавирусом в Краснодарскому крае на 8 июня 2020 года.

Оперштаб озвучил новое число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года

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В Краснодарском крае продолжают регистрировать заболевших COVID-19. Число инфицированных коронавирусом на 8 июня 2020 года достигло 4485, увеличившись за сутки на 86 человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба, отслеживающего ситуацию с новой инфекцией в стране.

За последние сутки в России выявлен 8 985 новых случаев коронавируса.

- Зафиксировано 112 летальных исходов, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в федеральном оперативном штабе. - За сутки в России полностью выздоровело 3957 человек.

Напомним, ранее сообщалось, что 60-летняя пенсионерка с подтвержденным диагнозом коронавирус скончалась в краевой клинической больнице №1 города Краснодара. Она заболела 7 мая, была госпитализирована в ЦРБ Лабинского района, там ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи пытались ее спасти, но 7 июня пациентка умерла.

ИСТОЧНИК KP.RU