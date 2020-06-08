Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года: среди заболевших - 6-месячный ребенок

8 Июнь 2020 2020-06-08T10:46:29+03:00

Сообщаем последние новости о коронавирусе в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года

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На Кубани продолжают фиксировать новые случаи заболевания коронавирусом. Число заболевших за последние сутки увеличилось на 86 человек. Такие данные приводит региональный оперштаб.

Инфекция выявлена у 56 женщин и 30 мужчин. Среди заболевших - 6-месячный ребенок. Самому старшему пациенту - 88 лет.

Лидирует по количеству новых случаев заболевания - Краснодар (+26). 10 человек заболели в Тихорецком районе, восемь – в Кавказском, семь – в Кущевском.

- Шесть заболевших в Белореченском районе. По три случая – в Армавире, Отрадненском, Усть-Лабинском, Выселковском, Гулькевичском районах, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперштабе края. - По два заболевших в Кореновском, Новокубанском, Брюховецком, Северском, Апшеронском районах.

Кроме того, по одному случаю зафиксировано в Анапе, Успенском, Славянском, Каневском районах. В числе заболевших также девять детей.

На сегодняшний день общее число заболевших составляет 4485 человек, из них 281 ребенок.

- 3311 пациентов выздоровели, из них - 232 ребенка, - уточняют в оперштабе Кубани. - За последние сутки умерла женщина, болевшая коронавирусом.

Всего за время пандемии скончались 44 человека.

- В тяжелом состоянии на ИВЛ находятся 29 пациентов, – добавляют «КП» - Кубань» в минздраве Краснодарского края.

В обсерваторах сейчас находится 3255 человек, температура у всех нормальная, состояние врачи оценивают как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU