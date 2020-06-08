2020-06-08T11:23:43+03:00
Коронавирус Covid-19

Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла 60-летняя краснодарка

У нее были ряд сопутствующих заболеваний
Евгения СОРОКА
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Фото: администрации региона.Фото: администрации региона.
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Статистику смертей от коронавируса за минувшие сутки пополнила еще одна жертва. 60-летняя жительница Краснодара умерла в специализированной клинической инфекционной больнице.

Как выяснилось, инфекцию она подхватила еще 22 мая, болезнь сразу сразу началась остро с выраженными признаками.

- Спустя четыре дня ее госпитализировали в горбольницу №3 краевого центра, - уточняют «Комсомольской правде» - Кубань» в оперативном штабе Краснодарского края. - Анализ на коронавирусную инфекцию показал положительный результат.

С 31 мая у заболевшей развилась двухсторонняя вирусная пневмония. Пациентка стала задыхаться, потому ее подключили к аппарату ИВЛ.

- На следующий день она переведена в СКИБ. 7 июня женщина скончалась, - добавляют в оперштабе региона.

Помимо коронавируса у нее были ряд сопутствующих заболеваний, которые усложняют процесс лечения. А иногда делают его невозможным. Известно, что женщина страдала заболеваниями ЖКТ, гипертонической болезнью и сахарным диабетом.

Всего в Краснодарском крае, по данным на 8 июня, с летальным исходом зарегистрировано 44 смерти от коронавируса.

ИСТОЧНИК KP.RU

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