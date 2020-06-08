Температура воды в Черном море 8 июня 2020: холоднее всего купаться в Анапе

8 Июнь 2020 2020-06-08T11:48:46+03:00

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«Комсомольская правда» - Кубань» следит за изменениями температуры Черного и Азовского морей. Официально открыты пляжи только в Сочи и Адлере, однако здесь не самые комфортные отметки для купания.

По данным на 8 июня, вода в Сочи прогрелась до 19,1 градуса, в Адлере - до 19,5. На курортах прогнозируется сильная жара, так что постепенно водные отметки будут расти.

Сильнее всего прогрелось море в Туапсе - водные термометры показывают +20,2. В Новороссийске такая же вода, как и в Адлере - 19,5 со знаком плюс.

Самые низкие отметки фиксируют в Анапе - 18,8 градуса.

На пляжах Азовского побережья, где вода более пресная, народа пока немного. Доступ к морю там официально не разрешен. Хотя море уже теплое, как в июле. В Темрюке температура воды поднялась до отметки 22,1 градуса, а в Приморско-Ахтарске и того больше – до 22,5 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU