2020-06-08T11:48:46+03:00
Общество

Температура воды в Черном море 8 июня 2020: холоднее всего купаться в Анапе

А самые высокие отметки на Азовском побережье
Евгения СОРОКА
Поделиться:
Публикуем температура воды в Черном море 8 июня 2020.Публикуем температура воды в Черном море 8 июня 2020.Фото: Александра ПОДУШКО
Изменить размер текста:

«Комсомольская правда» - Кубань» следит за изменениями температуры Черного и Азовского морей. Официально открыты пляжи только в Сочи и Адлере, однако здесь не самые комфортные отметки для купания.

По данным на 8 июня, вода в Сочи прогрелась до 19,1 градуса, в Адлере - до 19,5. На курортах прогнозируется сильная жара, так что постепенно водные отметки будут расти.

Сильнее всего прогрелось море в Туапсе - водные термометры показывают +20,2. В Новороссийске такая же вода, как и в Адлере - 19,5 со знаком плюс.

Самые низкие отметки фиксируют в Анапе - 18,8 градуса.

На пляжах Азовского побережья, где вода более пресная, народа пока немного. Доступ к морю там официально не разрешен. Хотя море уже теплое, как в июле. В Темрюке температура воды поднялась до отметки 22,1 градуса, а в Приморско-Ахтарске и того больше – до 22,5 градуса.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В детсадах Краснодара открывают 41 дежурную группу
Названа дата открытия туристического сезона в Краснодарском крае
Сбербанк профинансирует строительство ЖК NOVELLA в Краснодаре на 3,5 млрд рублей
За время работы обсерваторов на Кубани в них выявили 65 человек с COVID-19
В Сочи турист получил травму на Ажекских водопадах
Засуха на Кубани: В Краснодарском крае наблюдается недостаток влаги в почве
В мэрии Краснодара рассказали истинную ситуацию о коронавирусе в городе
Температура воды в Черном море 8 июня 2020: холоднее всего купаться в Анапе
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: умерла 60-летняя краснодарка
Новые случаи заражения коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года: среди заболевших - 6-месячный ребенок
Число заболевших коронавирусом в Краснодарском крае на 8 июня 2020 года увеличилось на 86 человек
Полиция в Сочи разыскала пропавшего 3 -летнего малыша
В Краснодарском крае выдали 253 льготной ипотеки
В теннисной академии в Сочи меняют покрытие кортов
В Анапе 17-летняя девушка выпала с крыши многоэтажки
На Кубани открылось 70% рынков и ярмарок
В Дагомысе во дворе многоэтажек сгорел автомобиль
Мощность краснодарского водозабора «Витаминкомбинат» увеличат вдвое
Жители Краснодара смогут бороться с недобросовестными обрезчиками деревьев
Новая жертва коронавируса в Краснодарском крае: 7 июня умерла 60-летняя пенсионерка
На Кубани чуть не умер ребенок-инвалид, застряв в кровати