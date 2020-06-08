2020-06-08T12:23:58+03:00
Коронавирус Covid-19

В мэрии Краснодара рассказали истинную ситуацию о коронавирусе в городе

Более полутора тысяч человек заразились, около 70% из них выздоровели
Виталий КАРНАУХ
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Более полутора тысяч человек в Краснодаре заразились, около 70% из них выздоровели.Более полутора тысяч человек в Краснодаре заразились, около 70% из них выздоровели.Фото: Александр РАЙКО
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Начальник отдела по вопросам здоровья краснодарской администрации Светлана Харламова рассказала о ситуации с распространением коронавирусной инфекции на территории города. Так, по ее словам, у полутора тысяч человек за весь период с начала пандемии был выявлен диагноз коронавирус. Однако в мэрии спешат обрадовать – благодаря усилиям медиков из больниц выписаны уже 1048 пациентов, это около 70% от общего числа заболевших.

Многочисленные проверки показали, что все заболевшие краснодарцы были за рубежом в неблагополучных в эпидемиологическом смысле странах, либо контактировали с уже зараженными.

- Все контактные находятся на динамическом наблюдении медиков с мониторингом всех лабораторных исследований. В инфекционных стационарах сейчас лечатся 287 человек. Это не только жители города Краснодара, но и жители Кубани, - отмечает Светлана Харламова.

Гостей, прибывающих в регион на поездах или самолетах, не имеющих местной прописки, отправляют в обсерваторы. По данным на 8 июня, в десяти обсерваторах Краснодара находятся 1069 россиян.

В мэрии также напомнили, что согласно послаблениям, с 8 июня в городе открываются спортзалы, площадь которых составляет не более 300 кв. м, также разрешены занятия на открытых стадионах. Кроме того, для горожан открыли парки, скверы и набережные, а также летние кафе при условии отдельного входа.

Кстати, рекомендации Роспотребнадзора остаются в силе: пожилым людям советуют соблюдать самоизоляцию, использовать средства индивидуальной защиты, работать удаленно.

- Масочный режим сохраняется до особого распоряжения для всех работников предприятий и организаций. Маски также необходимо надеть жителям перед походом в магазин или перед поездкой в общественном транспорте, - завершила Харламова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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