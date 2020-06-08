Засуха на Кубани: В Краснодарском крае наблюдается недостаток влаги в почве
На Кубани дефицит дождей привел к недостатку влаги в почве. В Гидромецентре России погоду в регионе назвали потенциально опасной и предупредили, что почвенная засуха продлится до 10 июня.
- По данным метеостанции, почвенная засуха сохраняется под озимыми культурами, - сообщат метеорологи.
Стоит отменить, что погодные условия уже сказались на будущем урожае. Аграрии говорят о частичном повреждении зерновых культур. Сколько ещё сохранится засуха в Краснодарском крае, в Гидромецентре не уточнили. Но по предположениям метеорологом дожди могут прийти в регион в конце недели.
В МЧС предупреждают о высокой пожарной опасности. Неблагоприятное явление ожидается местами в юго-западных районах края.
Также «Комсомольская правда» - Кубань» следит за изменениями температуры Черного и Азовского морей. Официально открыты пляжи только в Сочи и Адлере, однако здесь не самые комфортные отметки для купания.
ИСТОЧНИК KP.RU