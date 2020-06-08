В Сочи турист получил травму на Ажекских водопадах
Спасатели оказали мужчине помощь
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В Сочи спасатели оказали помощь туристу, получившему травму ноги на Ажекских водопадах. Инцидент произошел вечером 7 июня.
29-летний сочинец повредил ногу во время похода по эко-тропе вместе с семьей. Мужчина поскользнулся на мокрых камнях.
- Дежурный медик оказала постадавшему доврачебную помощь, после чего спасатели доставили туриста к личному автомобилю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
От госпитализации мужчина отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU
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