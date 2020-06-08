2020-06-08T13:16:31+03:00
Общество

В Сочи турист получил травму на Ажекских водопадах

Спасатели оказали мужчине помощь
Юлия БАРАНОВА
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В Сочи спасатели оказали помощь туристу, получившему травму ноги на Ажекских водопадах. Инцидент произошел вечером 7 июня.

29-летний сочинец повредил ногу во время похода по эко-тропе вместе с семьей. Мужчина поскользнулся на мокрых камнях.

- Дежурный медик оказала постадавшему доврачебную помощь, после чего спасатели доставили туриста к личному автомобилю, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

От госпитализации мужчина отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU

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