За время работы обсерваторов на Кубани в них выявили 65 человек с COVID-19

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:17:32+03:00

Всего через пункты двухнедельной изоляции прошли 9741 человек

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В Краснодарском крае работают девять обсерваторов – в Краснодаре, Сочи, Геленджике, Армавире, Анапе, а также Туапсинском, Ейском, Темрюкском и Кущевском районах. В настоящее время в них находятся 3255 человек.

– За все время пандемии через обсерваторы края прошли 9741 человек. У 65 из них выявили коронавирус, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

В обсерваторы отправляют прилетевших жителей из других регионов, местных отправляют на принудительную домашнюю самоизоляцию. Власти считают, что такая мера помогает предотвратить завоз и распространение инфекции.

Напомним, что по статистики за последние сутки число заболевших за последние сутки увеличилось на 86 человек. Инфекция выявлена у 56 женщин и 30 мужчин. Среди заболевших - 6-месячный ребенок. Самому старшему пациенту - 88 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU