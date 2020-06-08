Сбербанк профинансирует строительство ЖК NOVELLA в Краснодаре на 3,5 млрд рублей

8 Июнь 2020 2020-06-08T13:23:21+03:00

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Сбербанк профинансирует строительство двух этапов ЖК NOVELLA в Краснодаре. Застройщику - ООО «СЗ АСК 6» (входит в холдинг AVA Group) - выделен кредит на финансирование первого этапа жилого комплекса на сумму 1,85 млрд рублей. Продажи квартир будут осуществляться с использованием механизмов эскроу.

Для обеспечения эпидемиологического контроля на строительной площадке застройщик приобрел у компании экосистемы Сбербанка VisionLabs высокотехнологичные программно-аппаратные комплексы VisionLabs TERMO. VisionLabs TERMO способен бесконтактно измерить температуру тела одновременно 40 людям в кадре, при этом максимальная погрешность измерения составляет всего 0,2 °C. Комплексы уже установлены и помогут осуществлять автоматический контроль температуры сотрудников на строительной площадке в режиме реального времени.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

- AVA Group - проверенный временем партнер Сбербанка, с которым мы подписали соглашение о сотрудничестве и уже реализовали несколько крупных проектов. Мы рады, что компания продолжает работу несмотря на непростую экономическую ситуацию в стране. Сбербанк предоставил застройщику финансирование в размере 1,85 млрд рублей на срок до сентября 2023 года по программе льготного кредитования малого и среднего бизнеса Минэкономразвития. В следующем году мы планируем продолжить финансирование проектов компании и выделить на реализацию второго этапа ЖК NOVELLA 1,65 млрд рублей.

Артем Шишкин, вице-президент AVA Group:

- Проект NOVELLA является успешным продолжением сотрудничества между AVA Group и ПАО Сбербанк. ЖК NOVELLA это совершенно новый подход в реализации проекта для нас как застройщика как с точки зрения организации работы на строительном объекте, так и реализации самого продукта на рынке. Убежден, что этот проект будет пользоваться спросом среди клиентов компании, поскольку учитывает новую модель потребления на рынке недвижимости.

Дмитрий Марков, генеральный директор VisionLabs:

- Мы стараемся всегда оперативно реагировать на изменение в потребности бизнеса. Программно-аппаратный комплекс VisionLabs TERMO поможет повысить безопасность на строительных площадках. Комплекс бесконтактно измеряет температуру каждого работника AVA Group до прохода на строительную площадку, а также автоматически мониторит текущую температурную ситуацию внутри территории. Таким образом, в случае выявления повышенной температуры, работника выведут с площадки или он вообще не сможет попасть на территорию и потенциально заразить коллег.

ЖК NOVELLA - это семейный жилой комплекс различной этажности (до 18 этажей), расположенный в тихом спальном районе Краснодара на ул. Питерской, 40. Инфраструктура включает в себя игровые и спортивные площадки, а также зоны отдыха.

AVA Group - многопрофильный холдинг в сфере строительства, проектирования и инжиниринга объектов недвижимости. Входит в топ-5 застройщиков в Краснодарском крае. Компанией построено более 70 многоэтажных домов.

Информация предоставлена пресс-службой AVA Group.